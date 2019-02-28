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Творці фільму «Сквот32» проведуть у Львові мотиваційну зустріч для студентів

Соломія Головіна

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Команда фільму «Сквот32» завтра, 1 березня, о 12.00 проведе мотиваційну зустріч зі студентами у Львові. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

Зустріч проводитиметься в НУ «Львівська політехніка», де творці фільму обговорять такі теми:

-як знайти в собі сили для мотивації;

-як поєднувати роботу та хобі;

-як зробити з хобі справу всього життя;

-як стати відомим та успішним.

Про те, як знайти мотивацію та про власну історію успіху на зустрічі розкажуть:

– Professional Bboy, мотиваційний тренер, головний герой фільму «Сквот32» Олександр (DRUD) Богачук;

– Кінопродюсер, CEO «Garnet International Media Group», продюсер фільму «Сквот32» Андрій Єрмак;

– Український актор театру та кіно, Professional Bboy, актор фільму «Сквот32» Владислав Партика;

– Українська продюсерка, режисерка, співзасновниця ГО «Сучасне Українське Кіно» Валерія Сочивець.

Додамо, що новий український молодіжний фільм «Сквот32» – це історія сучасної української молоді, яка знаходиться в пошуках себе та свого місця в божевільному ритмі сучасного мегаполісу. Дівчина-фотограф Ліза раптово потрапляє у старий київський будинок, що назавжди змінює її життя.

 

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