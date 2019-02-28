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Шахрайство з розмитненням «євроблях» на Львівщині. Поліція відкрила кримінал

Соломія Головіна

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Станом на сьогодні до правоохоронних органів надійшло 10 звернень від мешканців Львівської області щодо шахрайства з розмитненням автомобілів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ Нацполіції у Львівській області.

 

Так, очільник поліції Львівщини Валерій Середа зустрівся з постраждалими, які стали жертвою шахрая.

Вони повідомили про те, що чоловіку на ім’я Андрій, який видавав себе за митного брокера, вони передали оригінали документів на автомобілі та грошові кошти в сумі від 2000 до 4000 доларів США за сприяння в розмитненні транспортних засобів. Однак, зрозумівши, що стали жертвами шахрая звернулися по допомогу до правоохоронців.

За фактами відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі до трьох років.

Зараз правоохоронці встановлюють кількість осіб, які потерпіли внаслідок шахрайських дій та суму заподіяних їм збитків.

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