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«Покликані бути батьками». Львів'янам розкажуть, як створити будинок сімейного типу

Соломія Головіна

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Львівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді завтра, 1 березня, організовує семінар «Покликані бути батьками». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Захід відбудеться у конференц-залі Львівської духовної семінарії Святого Духа. Початок о 16.00 год.

«Учасники семінару почують реальні історії життя батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, які функціонують у м. Львові, дізнаються про альтернативні форми виконання, а також про критерії відбору кандидатів для сімейних форм виховання та їх основні принципи роботи. Запрошуємо усіх відвідати семінар», – зазначають організатори.

Вхід вільний.

 

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