Письменник – най(не)потрібніша професія у світі? Львів’ян запрошують на дискусію

З нагоди Всесвітнього дня письменника у Домі Франка відбудеться публічна дискусія «Письменник: най (не)потрібніша професія у світі?». Публічна розмова про сучасну письменницьку діяльність відбудеться 3 березня о 16.00 год. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії міста.

Перед якими викликами сьогодні стоїть письменник? Де закінчується творче натхнення, а де починається рутинна праця автора? А може професія письменника взагалі є непотрібною в сучасному технологічному суспільстві? Про ці та інші питання говоритимуть учасники зустрічі Петро Яценко та Ірина Вікирчак.

Про спікерів дискусії:

Петро Яценко — письменник, журналіст, стипендист програм Gaude Polonia (куратор — Ольга Токарчук), Bank Austria Literaris (2012), лауреат всеукраїнських літературних конкурсів «Нові автори» (роман «Йогуртовий бог»), «Смолоскип» (повість «Мар’яна, чи Дерево бодхі»). Автор восьми прозових книг. Минулого року Петро Яценко став першим переможцем конкурсу всеукраїнської Премії міста літератури ЮНЕСКО за роман «Нечуй. Немов. Небач».

Ірина Вікирчак — менеджерка літературних проектів, авторка курсу «Творчопис» і заступниця директора департаменту розвитку Львівської міської ради. Засновниця Міжнародного фестивалю оповідання «Intermezzo» у Вінниці, директорка фестивалю «Meridian Czernowitz» (2010−2013).

Більше інформації про подію за посиланням.

Організатори заходу: управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради, офіс «Львів — Місто літератури ЮНЕСКО», Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка.