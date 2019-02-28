ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині за махінації та привласнення бюджетних коштів судитимуть трьох службовців

Вероніка Рой

|

На Львівщині судитимуть трьох службовців за махінації та привласнення 376,5 тисяч гривень бюджетних коштів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

 

Встановлено, що до злочинів причетні головний інженер та керівник структурного підрозділу підприємства-підрядника, яке здійснювало фінансоване державою будівництво шахти, а також сертифікований підприємець, який зобов’язувався забезпечувати належний технічний нагляд за виконанням робіт.

Зловживаючи службовим становищем вказані особи внесли недостовірні відомості до документів щодо обсягу виконаних робіт. Таким чином їм вдалось привласнити 376,5 тис грн бюджетних коштів. Усім трьом повідомлено про підозру, а на майно одного із зловмисників накладено арешт (земельну ділянку площею 0,6 га).

Максимальний термін покарання, що загрожує фігурантам – від 5 до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до 3 років, а також конфіскація майна.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Революція їжі
Наталя ДУЛЯБА
Революція їжі

Більшість із нас шкільне харчування асоціює із прісними і не надто смачними стравами, булочками, нездоровими снеками, а ...

Музика, наповнена любов’ю
Ольга ЛОЗИНСЬКА
Музика, наповнена любов’ю

Романтичні рефлексії після Дня Святого Валентина знаходять своє місце в репертуарі Львівської національної опери. Кожен ...

Як популярна мережа перетворюється на «домашній магазин» 
Омелян ШЕВЧУК
Як популярна мережа перетворюється на «домашній магазин» 

Найбільша українська мережа постійно дивує мешканців Львівщини своїми унікальними пропозиціями та підходом до справи. Во...

Дональд Туск: «Солідарність, яка на перший погляд є слабкою, може бути сильнішою від озброєної до зубів імперії»
Вероніка РОЙ
Дональд Туск: «Солідарність, яка на перший погляд є слабкою, може бути сильнішою від озброєної до зубів імперії»

Сьогодні, 20 лютого, під час урочистого засідання Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...