На Львівщині за махінації та привласнення бюджетних коштів судитимуть трьох службовців

На Львівщині судитимуть трьох службовців за махінації та привласнення 376,5 тисяч гривень бюджетних коштів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Встановлено, що до злочинів причетні головний інженер та керівник структурного підрозділу підприємства-підрядника, яке здійснювало фінансоване державою будівництво шахти, а також сертифікований підприємець, який зобов’язувався забезпечувати належний технічний нагляд за виконанням робіт.

Зловживаючи службовим становищем вказані особи внесли недостовірні відомості до документів щодо обсягу виконаних робіт. Таким чином їм вдалось привласнити 376,5 тис грн бюджетних коштів. Усім трьом повідомлено про підозру, а на майно одного із зловмисників накладено арешт (земельну ділянку площею 0,6 га).

Максимальний термін покарання, що загрожує фігурантам – від 5 до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до 3 років, а також конфіскація майна.