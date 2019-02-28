На Донбасі поранено українського захисника

За минулу добу російські окупаційні війська 11 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями шість разів. Також по наших позиціях вівся вогонь з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї. В результаті обстрілів один наш захисник був поранений. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі ООС.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” окупанти п’ять разів обстріляли позиції наших захисників:

з мінометів калібру 120 мм, тричі з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – у районі населеного пункту ВОДЯНЕ;

з мінометів калібру 82 мм та протитанкових ракетних комплексів – біля населеного пункту ЧЕРМАЛИК;

зі снайперської зброї – поблизу села ГНУТОВЕ.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” ворог здійснив шість обстрілів:

тричі – з артилерійських систем калібру 122 мм, протитанкових ракетних комплексів та мінометів калібру 82 мм – у районі населеного пункту КРИМСЬКЕ;

з мінометів калібру 82 мм – поблизу села ЖОВТЕ;

з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту НОВОЛУГАНСЬКЕ;

зі стрілецької зброї – у районі селища міського типу СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА.

В результаті обстрілів один наш захисник був поранений.

На кожен ворожий обстріл підрозділи Об’єднаних сил відповідали вогнем чергових вогневих засобів.

За даними розвідки, 27 лютого двох окупантів знищено, п’ятьох поранено та знищено одну одиницю військової техніки противника.