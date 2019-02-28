Львівські митники затримали 22-річного цигаркового контрабандиста

Працівники Львівської митниці виявили у подвійній стелі автомобіля львів’янина 2100 пачок сигарет. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС у Львівській області.

Вчора, 27 лютого, 22-річний мешканець Львова прямував з України в Польщу через пункт пропуску «Краковець-Корчова» автомобілем «Мерседес Спринтер». Для перетину кордону він обрав смугу руху «зелений коридор».

Під час візуального огляду виникла підозра про можливе переміщення товарів та предметів, прихованих від митного контролю. Було прийнято рішення про поглиблений огляд транспортного засобу в спеціально обладнаному боксі. Там спільна оглядова група митників та прикордонників виявила 2100 пачок сигарет, які містились у спеціально виготовленому тайнику розташованому у стелі автомобіля.

Відтак, громадянин вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю. Такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст. 483 Митного кодексу України.

За цим фактом складено протокол. Сигарети та автомобіль вилучено. Їх вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.

Фото: ДФС