За два місяці в пожежах на Львівщині загинуло 27 людей

Взимку рятувальники фіксують різке збільшення кількості загиблих на пожежах у житловому секторі. Від початку року на Львівщині виникло 407 пожеж, внаслідок яких уже загинуло 27 людейта травмувалось – 15. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

Здебільшого, основними причинами виникнення пожеж у помешканнях є порушення громадянами правил пожежної безпеки під час експлуатації електрообігрівачів та печей, а також паління у приміщенні, дитячі пустощі з вогнем, перенавантаження або несправність електромережі, необережне поводження з вогнем.

Така страшна статистика викликає неабияке занепокоєння серед рятувальників Львівщини, адже практично кожного дня люди втрачають життя у вогні. Головне управління ДСНС України у Львівській області закликає громадян неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки. Практично кожній пожежі можна запобігти.

Дбайте про належний протипожежний стан власних помешкань. Зокрема:

не залишайте маленьких дітей без нагляду, та не дозволяйте їм бавитися сірниками;

слідкуйте за станом та справністю електромережі;

слідкуйте за станом та справністю електромережі; не паліть цигарок у ліжку;

у разі виходу з приміщень не залишайте увімкненими телевізори, праски, обігрівачі тощо;

намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності;

подбайте про захист помешкання при користуванні пічним або газовим опаленням.

При виникненні пожежі необхідно негайно викликати вогнеборців за номером 101, адже кожна хвилина має вирішальне значення! Пам’ятайте: лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню!