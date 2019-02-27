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За два місяці в пожежах на Львівщині загинуло 27 людей

Соломія Григор'єва

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Взимку рятувальники фіксують різке збільшення кількості загиблих на пожежах у житловому секторі. Від початку року на Львівщині виникло 407 пожеж, внаслідок яких уже загинуло 27 людейта травмувалось – 15. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

 

Здебільшого, основними причинами виникнення пожеж у помешканнях є порушення громадянами правил пожежної безпеки під час експлуатації електрообігрівачів та печей, а також паління у приміщенні, дитячі пустощі з вогнем, перенавантаження або несправність електромережі, необережне поводження з вогнем.

Така страшна статистика викликає неабияке занепокоєння серед рятувальників Львівщини, адже практично кожного дня люди втрачають життя у вогні. Головне управління ДСНС України у Львівській області закликає громадян неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки. Практично кожній пожежі можна запобігти.

Дбайте про належний протипожежний стан власних помешкань. Зокрема:

  • не залишайте маленьких дітей без нагляду, та не дозволяйте їм бавитися сірниками;
    слідкуйте за станом та справністю електромережі;
  • не паліть цигарок у ліжку;
  • у разі виходу з приміщень не залишайте увімкненими телевізори, праски, обігрівачі тощо;
  • намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності;
  • подбайте про захист помешкання при користуванні пічним або газовим опаленням.

При виникненні пожежі необхідно негайно викликати вогнеборців за номером 101, адже кожна хвилина має вирішальне значення! Пам’ятайте: лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню!

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