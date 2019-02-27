З середини березня львів’яни почнуть більше платити за воду

Національна Комісія затвердила тарифи для ЛМКП «Львівводоканал»: відтепер абоненти будуть сплачувати на 12−13,2% більше. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Вчора, 26 лютого, відбулося засідання Національної Комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у формі відкритого слухання, на якому були ухвалені рішення про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення для усіх категорій споживачів. Відтак, відповідно до прийнятих постанов, абоненти будуть сплачувати на 12−13,2% більше за послуги, які надає ЛМКП «Львівводоканал».

Вартість послуг для мешканців багатоквартирних будинків зросте на 1 гривню, 69 копійок та становитиме 15 гривень і 73 копійки — це разом за водопостачання і водовідведення 1 м³ з врахуванням ПДВ.

Для юридичних споживачів та мешканців приватного сектору тариф зросте на 1 гривню, 70 копійок та становитиме 14 гривень, 61 копійку; для оптових споживачів тариф зросте на 63 копійки та становитиме 5 гривень, 56 копійок.

Коригування тарифів відбулося через зростання витрат на електроенергію, витрат на оплату праці, у зв’язку із зростання мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, витрат на єдиний соціальний внесок.

Тарифи набудуть чинності з 15 березня 2019 року, але не раніше наступного дня після офіційного опублікування в газеті «Урядовий кур’єр».