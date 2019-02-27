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У Львові запустять експериментальний трамвайний маршрут з вулиці Промислової до Академії Мистецтв

Вероніка Рой

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ЛКП «Львівелектротранс» з 7 березня запускає експериментальний трамвайний маршрут № 5, що сполучатиме вулицю Промислову і Академію Мистецтв. На маршруті курсуватиме 5 вагонів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«Для покращення транспортного сполучення зі станцією «Підзамче», розпочне курсувати трамвайний маршрут № 5. На ньому курсуватимуть німецькі трамвайні вагони, які ми придбали торік. Маршрут називаємо експериментальним, оскільки вже в процесі експлуатації можуть виникати нюанси, які потрібно буде коригувати», – розповів директор ЛКП «Львівелектротранс» В’ячеслав Кокошко

Нагадаємо, також з 5 березня ЛКП «Львівелектротранс» запускає новий експериментальний трамвайний маршрут № 4, що сполучатиме площу Двірцеву (Залізничний вокзал) та вулицю Вернадського.

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