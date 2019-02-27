У Львові п’яна водійка на Renault разом із своїми дітьми потрапила у ДТП

У Львові нетвереза водійка на автомобілі Renault потрапила у ДТП разом із своїми дітьми. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області.

Цієї ночі патрульні виявили на перетині вулиць Шевченка-Величковського ДТП, що автомобіль Renault в’їхав у лісосмугу. Підійшовши до транспортного засобу, патрульні побачили жінку з двома дітьми. Вона пояснила, що не впоралася з керуванням і злетіла з дороги. Інспектори одразу викликали «швидку», адже в доньки водійки були видимі ушкодження. Коли медики оглянули дітей, то повідомили, що в 3-річної дівчинки синець біля ока, а в 6-річного хлопця синець на нозі.

«Їхня мама від госпіталізації дітей відмовилася, повідомивши, що зранку звернеться у медзаклад самотужки, адже вони почуваються добре і на біль не скаржаться. Оскільки аварія без потерпілих, патрульних розпочали процедуру оформлення. 27-річної львів’янки виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Вона пройшла перевірку на пристрої драгер – результат 1,78 проміле, це майже в 9 разів перевищення дозволеної норми», – йдеться у повідомленні.

На жінку оформили 2 протоколи: за ст.124 КУпАП( за скоєну ДТП та за ст.130 КУпАП(керування транспортним засобом в стані сп’яніння). Авто порушниці евакуювали на арештмайданчик.

Фото: Патрульна поліція