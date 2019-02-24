Реформувати харчування учнів. В мережі опублікували збірник з оновленими рецептами для шкільних їдалень

В Інтернеті з’явився збірник рецептів для їдалень освітніх закладів, який розробляв відомий кулінар Євген Клопотенко у межах програми «Нове шкільне харчування». Завантажити книгу рецептів зі здоровими та збалансованими стравами для учнів можна безкоштовно. Про це повідомляє Львівський портал.

Як написав на своїй сторінці у Facebook Євген Клопотенко, до збірника увійшли 110 рецептів: салати, перші та другі страви, десерти, соуси та напої.

«Мета нового збірника – навчити дітей їсти смачно та різноманітно. Тому серед страв є картопляний ґратен, мусака, болоньєзе, ньокі, полента, бігос, фалафель, цибулевий конфітюр, ягідний соус та ще багато іншого. Це їжа, яка вчить мислити ширше та по-іншому, не боятися нових інгредієнтів та незнайомих назв. Ми використовуємо корисні спеції та пряні овочі. Все це для того, щоб дитина знала як це – жити смачніше. Щоб вона приходила зі школи та казала мамі: “Давай сьогодні будемо їсти не сосиски з макаронами, як завжди, а паелью з нагетсами. Дивись, ось тут є рецепти”», – пояснив Євген Клопотенко.

Клопотенко він підкреслив, що всі рецепти затверджені відповідними держструктурами та мають дозвіл на використання в освітніх закладах. При цьому Євген Клопотенко запевнив, що ціна на шкільні обіди не зросте, а приготування рекомендованих страв не є складнішим.

У «Збірнику рецептур страв для харчування дітей шкільного віку в організованих освітніх та оздоровчих закладах» враховані сучасні вимоги до здорового харчування, адже рецепти страв для шкільних їдалень не змінювали протягом останніх 30 років.

«У стравах зменшено кількість солі і не використовуються продукти, що містять трансжири. До списку інгредієнтів додано сезонні овочі, які раніше не використовувались (наприклад, гарбуз), та спеції зі сушеної зелені і пряних трав, які не є алергенами. Також до збірника додані страви, які містять рослинний білок, наприклад, фалафель із квасолі. Крім того, до рецептур введені ягідні соуси, які зроблять страви не лише більш корисними, а й більш привабливими», – йдеться у рецензії доктора медичних наук Інституту громадського здоров’я ім. О. М. Марзеєва НАМН України Марії Гуліч.

Зазначимо, що в межах програми «Нове шкільне харчування» розроблено не лише згадний збірник рецептів, а й напрацьовано план впровадження нової культури харчування у шкільні їдальні по всій Україні. Міністерство освіти зі свого боку запевняло, що робитиме все можливе, аби реформувати шкільне харчування.

Безкоштовно завантажити «Збірник рецептур страв для харчування дітей шкільного віку в організованих освітніх та оздоровчих закладах» можна тут.