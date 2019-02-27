На Золочівщині шахрайка, пообіцявши зняти порчу, видурила у жінки всі гроші і золото

Під приводом «зняття порчі» незнайомка видурила гроші та золоті прикраси у жительки Золочівського району. За фактом відкрито кримінальну справу. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Золочівський відділ поліції звернулася із заявою 41-річна жителька району. За словами жінки, на її подвір’я 21 лютого зайшла незнайомка та розповіла, що на господині лежить «порча», яку потрібно терміново зняти.

Потерпіла винесла з будинку та віддала ворожці усі свої заощадження та золоті прикраси. Загалом шахрайка видурила у жертви 4 000 гривень, 100 доларів США і ювелірні вироби на загальну суму близько 15 000 гривень.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Максимальне покарання, передбачене статтею, – обмеження волі на строк до трьох років. Поліцейські встановлюють особу, причетну до вчинення цього злочину.

Правоохоронці вкотре попереджають: не довіряйте тим, кого бачите вперше, якими б доброзичливими вони не здавались! Уникайте спілкування з усілякими ворожками та різного роду екстрасенсами! Надмірна довірливість – ваш перший ворог!