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Хакери намагалися зламати сайт ЦВК: перевіряється причетність російських спецслужб

Соломія Головіна

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Правоохоронні органи попередили масштабну кібератаку на комп’ютерне обладнання, що забезпечує роботу офіційного сайту ЦВК. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі СБУ.

 

За висновками експертів кібератака була спрямована на блокування доступу користувачів до інформації про підготовку до чергових виборів Президента України.

Спеціалісти спецслужби встановили, що атаку було проведено за технологією «http flood», через генерацію постійних запитів, які ускладнювали роботу інформаційної системи та блокували можливість доступу звичайних користувачів. Для проведення кібератаки зловмисники використовували розгалужену мережу сайтів на базі неоновленої версії системи «WordPress», що дозволило хакерам без відома власників використати їх для генерації об’ємних запитів.

Із метою локалізації кібератаки та усунення її негативних наслідків фахівцями здійснено низку практичних заходів, що дозволили припинити негативний вплив на роботу веб-ресурсу Центральної виборчої комісії.

Фахівцями СБУ перевіряється можлива причетність до організації кібератаки російських спецслужб та підконтрольних їм хакерських угруповань. Служба безпеки України у межах компетенції постійно реалізовує комплекс вичерпних заходів з метою захисту життєво важливих інтересів, суспільства та держави від протиправного кібернетичного та інформаційного впливу спецслужб РФ.

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