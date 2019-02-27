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До 10 років тюрми загрожує червоноградцю, який металевою трубою вбив брата

Вероніка Рой

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На Львівщині судитимуть 41-річного червоноградця, який вбив власного брата. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

 

Подія трапилась у листопаді минулого року у квартирі, де спільно проживали обвинувачений та потерпілий. Встановлено, що інцидент між чоловіками стався під час словесного конфлікту, який виник на ґрунті неприязних стосунків.

Чоловік умисно завдав 49-річному брату один удар металевою трубою у голову, внаслідок якого потерпілий помер.

Під час досудового розслідування, за клопотанням сторони обвинувачення, підозрюваному обрано найсуворіший запобіжних захід – тримання під вартою. Обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до Червоноградського міського суду Львівської області для розгляду по суті.

У разі доведення вини, фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

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