Заступник секретаря РНБО призупинить повноваження на час перевірки розкрадання оборонки

Перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський звернувся до правоохоронців із заявою про перевірку фактів з розслідування програми «Наші гроші» та попросив тимчасово зупинити його повноваження на посаді, пише Громадське.

За даними журналістів, Ігор Гладковський організовував постачання контрабандних російських деталей для військової техніки.

Заступник секретаря РНБО вказав, що звернувся до головної військової прокуратури та НАБУ із заявою про перевірку фактів, про які йдеться у розслідуванні.

«На час перевірки правоохоронними органами цього питання звертаюся із проханням призупинити мої повноваження як першого заступника секретаря РНБО та голови Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю. Відповідні заяви подаю негайно», — ідеться в заяві Гладковського.

На розслідування також відреагували з боку державного концерну Укроборонпром, назвавши його маніпулятивним.

«У ДК «Укроборонпром» вважають некоректним оцінювати зміст інформації, оприлюдненої програмою «Наші гроші». Адже журналісти не вказали джерел її отримання і здійснили маніпулятивний виклад окремих розрізнених даних», — повідомили в Укроборонпромі.

Напередодні програма «Наші гроші» випустила розслідування, у якому йдеться, що син заступника секретаря Ради національної безпеки й оборони Олега Гладковського — Ігор є учасником схем з розкрадання в оборонному комплексі України. Олег Гладковський, своєю чергою, є близьким другом президента Петра Порошенка. За даними розслідувачів, керівництво концерну «Укроборонпром» знало про шахрайські оборудки й давало на них згоду.