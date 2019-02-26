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У Львові водій побив копа, бо не погодився з виписаним на нього штрафом

Соломія Григор'єва

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Львів’янин, що порушив ПДР, напав на патрульного поліцейського після того, як на нього виписали постанову про  адміністративне правопорушення. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівської області.

 

Вчора, 25 лютого, під час патрулювання на автодорозі державного значення у напрямку міста Пустомити, екіпаж патрульної поліції побачив транспортний засіб Chevrolet Evanda, водій якого порушив правила дорожнього руху. Його зупинили та попросили пред’явити документи. За результатами розгляду справи про адміністративне правопорушення, на водія винесли постанову. Проте чоловік відмовився отримати копію постанови та повідомив, що оскаржить її. Після цього патрульні повідомили, що копія надійде йому на пошту та повернулися в службовий автомобіль, щоб прямувати на патрулювання.

50-річний порушник почав агресивно себе поводити та заблокував транспортний засіб поліції вставши за ним. Попереду стояв автомобіль порушника, а тому інспектори не могли виїхати. Також на місце події прибула група людей, які ймовірно були знайомі з чоловіком. Патрульні вийшли з автомобіля та попросили особу відійти, щоб вони могли виїхати. Однак водій не реагував, почав висловлюватися ненормативною лексикою та продовжив блокувати автомобіль. Раптово, чоловік завдав одному з офіцерів удар ногою в пахову зону та удар кулаком в груди.

Нападника затримали та застосували до нього кайданки. Порушника доставили до Пустомитівського відділу поліції, куди також викликали і швидку. Після огляду поліцейського, лікар скерував його у травматологічне відділення, де поставили діагноз: забій грудної клітки та забій м’яких тканин в області паху.

Порушника передали слідчим, які відкрили за фактом події кримінальне провадження. Попередня кваліфікація – погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

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