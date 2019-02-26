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У Львові судитимуть водія, що вчинив потужну аварію з потерпілими

Соломія Григор'єва

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Винуватець ДТП, у якій постраждали син та матір, опинився на лаві підсудних у Львові. 32-річного мешканця Жидачівщини судитимуть за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тяжкі тілесні ушкодження. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

 

Йдеться про ДТП, яка трапилась 15 вересня 2018 року, близько 15.40 год, на автодорозі «Київ-Чоп М06», поблизу с.Чишки Пустомитівського району. Того дня водій Volkswagen Golf на іноземній реєстрації перевищив максимально-допустиму швидкість, не впорався із керуванням і, як наслідок, виїхав на зустрічну смуху, де зіткнувся із попутним автомобілем.

Внаслідок цієї пригоди постраждав 15-річний пасажир BMW та його 43-річна матір. У хлопця діагностували забій головного мозку важкого ступеня, рани та синці тім’яно-потиличної ділянки голови, закритий перелом обох кісток правої гомілки, а у жінки – розрив селезінки з крововиливом у черевну порожнину. Зазначимо, що такі травми відносяться до категорії тяжких тілесних ушкоджень, які є небезпечними для життя у момент заподіяння.

За вчинене винуватцю інциденту загрожує до 8 років ув’язнення з трирічним позбавленням права керувати транспортними засобами.

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