У Львові судитимуть розбійника з Києва

33-річний киянин, який вчинив розбійний напад на львів’янина, постане перед судом. Справу скеровано до Сихівського районного суду Львова. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Подія трапилась цьогоріч у січні неподалік ресторану «Оазис», що на проспекті Червоної Калини у Львові. Обвинувачений напав на 28-річного перехожого та завдав йому один удар у голову невстановленим слідством предметом. Після того, як потерпілий упав на землю, лиходій продовжив його бити – наніс ще п’ять ударів по голові. При цьому викрав телефон та гроші.

Згідно з висновком судово-медичного експерта зловмисник спричинив львів’янину різної тяжкості тілесні ушкодження, серед яких – тяжкі.

Довідково: у разі доведення вини фігуранту загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.