ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові судитимуть розбійника з Києва

Соломія Григор'єва

|

33-річний киянин, який вчинив розбійний напад на львів’янина, постане перед судом. Справу скеровано до Сихівського районного суду  Львова. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

 

Подія трапилась цьогоріч у січні неподалік ресторану «Оазис», що на проспекті Червоної Калини у Львові. Обвинувачений напав на 28-річного перехожого та завдав йому один удар у голову невстановленим слідством предметом. Після того, як потерпілий упав на землю, лиходій продовжив його бити – наніс ще п’ять ударів по голові. При цьому викрав телефон та гроші.

Згідно з висновком судово-медичного експерта зловмисник спричинив львів’янину різної тяжкості тілесні ушкодження, серед яких – тяжкі.

Довідково: у разі доведення вини фігуранту загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Музика, наповнена любов’ю
Ольга ЛОЗИНСЬКА
Музика, наповнена любов’ю

Романтичні рефлексії після Дня Святого Валентина знаходять своє місце в репертуарі Львівської національної опери. Кожен ...

Як популярна мережа перетворюється на «домашній магазин» 
Омелян ШЕВЧУК
Як популярна мережа перетворюється на «домашній магазин» 

Найбільша українська мережа постійно дивує мешканців Львівщини своїми унікальними пропозиціями та підходом до справи. Во...

Дональд Туск: «Солідарність, яка на перший погляд є слабкою, може бути сильнішою від озброєної до зубів імперії»
Вероніка РОЙ
Дональд Туск: «Солідарність, яка на перший погляд є слабкою, може бути сильнішою від озброєної до зубів імперії»

Сьогодні, 20 лютого, під час урочистого засідання Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка ...

Довіра до «АТБ»: із чого вона складається… 
Анастасія ПИЖ
Довіра до «АТБ»: із чого вона складається… 

Найпотужніша національна мережа продовольчих магазинів будує із львів’янами чесні стосунки, вважаючи, що ціна є фактором...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...