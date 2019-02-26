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У Львові стартував другий Форум гідів

Соломія Григор'єва

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Львівський туристичний офіс вдруге об’єднує одну з найбільш репрезентативних ланок галузі туризму — гідів, екскурсоводів, туроператорів і всіх, кому цікава тема туристичного супроводу для того, щоб обмінятися досвідом, цікавими думками та ідеями, налагодити діалог між представниками туристичного середовища. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

 

Форум гідів — це платформа для комунікації, обміну думками, ідеями та впровадження інноваційних і креативних рішень. Форум триватиме 26−27 лютого. Детальна програма – за посиланням.

Під час першого дня Форуму розглядатимуть чимало тем: стратегія розвитку туризму Львова до 2021 року; врегулювання екскурсійної діяльності: Україна — Європа; членство гідів в Європейській та Світовій асоціаціях: умови, переваги та можливості; інтегрований розвиток міста; відновлена спадщина. Окрім цього проведуть дві панелі: «Цікаві особистості Львова» та «Створення нових туристичних продуктів та маршрутів». Другий день Форуму відбудеться у місті Дрогобич, де учасники матимуть змогу відвідати цікаві екскурсії, зокрема: синагога на Лані, костельна Вежа, костел св. Верфоломія, вілла президента Дрогобича, кімната-музей Бруно Шульца.

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