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В Раді заявили про початок процедури імпічменту Порошенка

Андрій Котенський

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Лідерка партії «Батьківщина», кандидат у президенти Юлія Тимошенко заявила, що разом з іншими фракціями починають процедуру імпічменту Президента Петра Порошенка після розслідування журналістів про збагачення його оточення в оборонній сфері. Про це вона сказала з трибуни Верховної Ради, пише УП.

 

За її словами, напередодні журналісти опублікували розслідування про схеми збагачення оточення Порошенка на оборонці, яке говорить про те, що всі заяви президента про патріотизм – фейк.

«Те що журналістами було знайдене, підпадає під статтю 111 Кримінального кодексу України. Це державна зрада, умисно вчинена громадянином України на шкоду суверенітету, територіальній цінності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній безпеці країни», – заявила вона.

Вона розцінює це як потурання ворогу, знищення української армії та сприяння країні окупанту у захопленні України.

«Разом з іншими фракціями ми починаємо процедуру імпічменту президента. І ми звертаємося до всіх без виключення депутатів, які мають честь і совість для того, щоб поставити на місце всі ті організовані злочинні угруповання», – сказала Тимошенко.

Згідно зі статтею 111 Конституції України, президент може бути усунений з поста Верховною Радою в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину. Але в Україні цю процедуру жодного разу не застосовували.

Раніше ЗМІ показали, як оточення Порошенка курує розкрадання оборонки.

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