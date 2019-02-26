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Працівник одного з львівських банків ошукав клієнтів на 268 тисяч

Соломія Григор'єва

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У Львові судитимуть 29-річного працівника банку, який ошукав більше 20 клієнтів, привласнивши майже 268 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

 

Встановлено, що у листопаді 2017 року завідувач територіального відділення філії одного із львівських банків за допомогою власного електронного підпису вніс неправдиві відомості в автоматизовану банківську систему та сформував заявку на видачу готівки. Як наслідок – неправомірно привласнив 9 тис. грн готівки.

Крім цього, у січні 2018 року чоловік повторно створив від імені клієнта фальшиву заявку та без його згоди заволодів ще 9 тисячами.

Проте, на цьому правопорушник не зупинився та впродовж січня-квітня минулого року привласнив кошти ще 22 клієнтів банку.

Загальна сума збитків становила майже 268 тис грн.

Зазначимо, що банківською установою заявлено позов до обвинуваченого з метою відшкодування цих збитків.

На даний час кримінальне провадження перебуває на розгляді у Залізничному районному суді м. Львова.

Довідково: максимальний термін покарання, що загрожує фігуранту – 8 років ув’язнення та трирічне позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

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