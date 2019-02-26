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У Червонограді перехожі затримали грабіжника, який напав на жінку

Соломія Головіна

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У Червонограді місцеві мешканці допомогли поліцейським затримати грабіжника, який застосувавши фізичну силу, намагався заволодіти мобільним телефоном та сумочкою жінки-водія, котра зупинилась на узбіччі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ Нацполіції у Львівській області.

 

Так, у Червоноградський відділ поліції 25 лютого надійшло повідомлення про те, що на вулиці Святого Володимира у Червонограді зловмисник намагався пограбувати жінку-водія автомобіля «Хонда».

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Як попередньо встановили правоохоронці, близько 11.40 водій автомобіля «Хонда», 43-річна мешканка Червонограда, зупинилась на узбіччі. У цей час, відчинивши дверцята, у салон автомобіля проник зловмисник та, застосувавши фізичну силу, намагався заволодіти мобільним телефоном жінки, а також сумочкою з грошима та банківською карткою. На крики потерпілої про допомогу відреагували перехожі чоловіки, котрі затримали зловмисника та передали його поліцейським.

Особу зловмисника встановлено – ним виявився раніше неодноразово судимий, зокрема за крадіжки та розбій 41-річний мешканець Червонограда. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.15 – ч.2 ст.186 (замах на грабіж) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі від чотирьох до шести років.

Досудове розслідування триває.

 

 

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