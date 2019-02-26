Львівська філармонія запрошує на «Серенади весни»

Львівська національна філармонія запрошує зустріти чарівницю-весну разом із найромантичнішим проектом «Серенади весни», від зіркових «Віртуозів Львова». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.
На відвідувачів очікує прозора музика любові і відродження:
- Неймовірної краси «Serenata notturna» («Нічна серенада») Вольфганга Амадея Моцарта для струнного оркестру та літавр! Незвично, атмосферно, метафорично.
- Йозеф Гайдн. Концерт для віолончелі з оркестром – не серенада, звісно, проте настрій створить кольорово-сонячний, без сумніву.
- Золотий фонд світового музичного мистецтва – «Серенада для струнного оркестру» Петра Чайковського.
Ці шедеври неодмінно налаштують камертони вашої душі на весняну тональність!
На леді, які відвідають захід, чекають маленькі солодкі сюрпризи!
Концерт відбудеться 28 лютого, об 19.00
Андрій Котенський