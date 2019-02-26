Львів’яни вибороли 18 медалей у міжнародному турнірі з вільної боротьби

У Львові завершився престижний, який увійшов до програми «Відкриті Кубки Львова». Турнір, участь у якому взяли понад 200 спортсменів з України та з-за кордону до сімнадцяти років, був організований Львівською асоціацією спортивної боротьби. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії міста.

За результатами змагань перше загальнокомандне місце вибороли львів’яни — сім золотих, чотири срібних та сім бронзових медалей. Не було рівних господарям змагань і серед командних змагань «стінка на стінку». Золоті медалі вибороли як і хлопці, так і дівчата, знову довівши усім, що львівська школа боротьби є однією з найкращих в Україні.

«Олімпіада по-львівськи» відбулася на хорошому рівні і ми задоволені організацією проведення змагань, — каже Антон Нікулін, начальник управління молоді та спорту ЛМР. — Вважаю, асоціація спортивної боротьби, як головний організатор змагань, зробила кілька кроків вперед у порівнянні з попередніми турнірами, які також називалися «Відкриті Кубки Львова». Особливо приємно було побачити та поспілкуватися з іноземними учасниками, які також відзначили хороший організаційний рівень і захоплення від нашого міста. Зізнаюся, серед іноземців навіть були такі, що уже пообіцяли на цей турнір до Львова приїхати наступного року. Про це вони уже навіть пишуть у соціальних мережах».

За словами Ростислава Первачука, організатора змагань, склад учасників турніру був доволі таки потужним.

«Для прикладу, збірна Молдови привезла усіх найсильніших борців у віковій категорії до 17 років. З міжнародних наших учасників молдавани найкраще виступили у змаганнях хлопців. На компліменти також заслужили і дівчата з Румунії, які у командних змаганнях поступилися лише львів’янкам. Вважаю, що „Відкритий Кубок Львова“ вдався, оскільки він був наймасовішим за усю історію проведення змагань. Зараз уже поступово починаємо працювати і думати яким провести наступний турнір. Можливо, додамо до нього ще одну вікову категорію, але про це говорити наразі рано. З впевненістю можна сказати наступне: якщо нам вдасться втілити в життя усе задумане, змагання стануть ще масовішими та популярнішими», — сказав Ростислав Первачук.

Для відомого львівського тренера з вільної боротьби Олександра Раковського, який і водночас був головним суддею змагань, турнір також був особливим, оскільки на ньому змагалося чимало вихованців ЛУФК, де і працює Олександр Раковський.

«Вважаю, змагання пройшли відмінно, оскільки за організацію „Відкритого Кубка Львова“ ми отримали схвальні відгуки», — каже Олександр Раковський. — Єдине, нам чим нам вартувало б попрацювати у майбутньому, — над кращим освітленням килимів. Незважаючи на це, на рівні України це був турнір рівня топ. Щодо вдалого виступу львів’ян, то тут відзначу серйозний командний дух. Хлопці підтримували дівчат, і навпаки. Це особливо відчувалося у командних змаганнях, коли деякі команди ламалися психологічно, а наші спортсмени навпаки ставали сильнішими завдяки командному духу. Такі змагання, а особливо командні, які ми проводили вперше, це серйозний досвід для наших кадетів”.

Сутички на усіх килимах у прямому ефірі транслювала компанія НАЖИВО. У мережі Facebook та YouTube трансляції турніру подивилося понад 17 000 глядачів. До речі, повністю усі записи поєдинків Відкритого кубка Львова з вільної боротьби можна переглянути тут.

Результати «Відкритого Кубка Львова-2019» з вільної боротьби

Хлопці

45 кг

Коваленко Єгор Херсон Колесник Павло Молдова Мидловець Ярослав Житомир

48 кг

Абрамов Владислав Дніпро Григоришин Валентин Львів Шульц Давид Київ обл. Карбет Володимир Молдова

51 кг

Абрамов Микита Дніпро Кірілов Костянтин Молдова Діжошак Олександр Львів Зубаль Микита Херсон

55 кг

Вовк Юрій Львів Хижняк Григорій Херсон Черняк Ігор Львів Мурадов Шахмурад Харків

60 кг

Гончаров Микита Донецьк Танасійчук Вадим Івано Франківськ Джигов Андрій Херсон Шупарський Владислав Львів

65 кг

Чекмак Андрій Львів Семенов Іван Донецьк Гризовський Сергій Харків Василенцев Микита Донецьк

71 кг

Куриленко Вадим Київська область Мєсуветов Алім Херсон Климишин Костянтин Львів Балан Ліліан Молдова

80 кг

Сагалюк Денис Івано Франківськ Погодинець Назар Київ обл. Сафонов Олександр Донецьк Білик Юрій Львів

92 кг

Харковський Андрій Львів Душков Дмитро Молдова Герасимів Денис Львів Нартов Євген Херсон

110 кг

Єрмаков Альберт Херсон Пєлін Рустам Харків Дяченко Володимир Івано Франківськ Корбан Артем Донецьк

Дівчата

40 кг

Шеховцова Олександра Хмельницький Лаць Діана Львів Мельничук Юлія Львів

46 кг

Кушнір Софія Київ обл. Падошик Ольга Львів Антука Джоджіана Румунія

49 кг

Томищ Марія Львів Пономарьова Аміна Запоріжжя Слободанюк Вікторія Житомир Самуіл Міхаела Молдова

53 кг

Клівчуцька Наталія Херсон Мацола Дарина Львів Єрошина Карина Херсон Рілля Альбіна Харків

57 кг

Соколовська Крістіна Полтава Швед Любов Херсон Шалікова Катерина Донецьк Дантайте Інетта Литва

61 кг

Скобельська Манола Львів Стецюк Наталя Київ обл. Леськовець Юлія Київ обл. Делеу Тетяна Молдова

65 кг

Повк Кароліна Закарпаття Йохансон Елен Швеція Смірнова Тетяна Донецьк

73 кг

Орлевич Марія Львів Мельник Анна Івано Франківськ Шевцова Валентина

Командна першість:

Дівчата

Львів Румунія Бровари

Хлопці