Львів’яни вибороли 18 медалей у міжнародному турнірі з вільної боротьби

У Львові завершився престижний, який увійшов до програми «Відкриті Кубки Львова». Турнір, участь у якому взяли понад 200 спортсменів з України та з-за кордону до сімнадцяти років, був організований Львівською асоціацією спортивної боротьби. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії міста.
За результатами змагань перше загальнокомандне місце вибороли львів’яни — сім золотих, чотири срібних та сім бронзових медалей. Не було рівних господарям змагань і серед командних змагань «стінка на стінку». Золоті медалі вибороли як і хлопці, так і дівчата, знову довівши усім, що львівська школа боротьби є однією з найкращих в Україні.
«Олімпіада по-львівськи» відбулася на хорошому рівні і ми задоволені організацією проведення змагань, — каже Антон Нікулін, начальник управління молоді та спорту ЛМР. — Вважаю, асоціація спортивної боротьби, як головний організатор змагань, зробила кілька кроків вперед у порівнянні з попередніми турнірами, які також називалися «Відкриті Кубки Львова». Особливо приємно було побачити та поспілкуватися з іноземними учасниками, які також відзначили хороший організаційний рівень і захоплення від нашого міста. Зізнаюся, серед іноземців навіть були такі, що уже пообіцяли на цей турнір до Львова приїхати наступного року. Про це вони уже навіть пишуть у соціальних мережах».
За словами Ростислава Первачука, організатора змагань, склад учасників турніру був доволі таки потужним.
«Для прикладу, збірна Молдови привезла усіх найсильніших борців у віковій категорії до 17 років. З міжнародних наших учасників молдавани найкраще виступили у змаганнях хлопців. На компліменти також заслужили і дівчата з Румунії, які у командних змаганнях поступилися лише львів’янкам. Вважаю, що „Відкритий Кубок Львова“ вдався, оскільки він був наймасовішим за усю історію проведення змагань. Зараз уже поступово починаємо працювати і думати яким провести наступний турнір. Можливо, додамо до нього ще одну вікову категорію, але про це говорити наразі рано. З впевненістю можна сказати наступне: якщо нам вдасться втілити в життя усе задумане, змагання стануть ще масовішими та популярнішими», — сказав Ростислав Первачук.
Для відомого львівського тренера з вільної боротьби Олександра Раковського, який і водночас був головним суддею змагань, турнір також був особливим, оскільки на ньому змагалося чимало вихованців ЛУФК, де і працює Олександр Раковський.
«Вважаю, змагання пройшли відмінно, оскільки за організацію „Відкритого Кубка Львова“ ми отримали схвальні відгуки», — каже Олександр Раковський. — Єдине, нам чим нам вартувало б попрацювати у майбутньому, — над кращим освітленням килимів. Незважаючи на це, на рівні України це був турнір рівня топ. Щодо вдалого виступу львів’ян, то тут відзначу серйозний командний дух. Хлопці підтримували дівчат, і навпаки. Це особливо відчувалося у командних змаганнях, коли деякі команди ламалися психологічно, а наші спортсмени навпаки ставали сильнішими завдяки командному духу. Такі змагання, а особливо командні, які ми проводили вперше, це серйозний досвід для наших кадетів”.
Сутички на усіх килимах у прямому ефірі транслювала компанія НАЖИВО. У мережі Facebook та YouTube трансляції турніру подивилося понад 17 000 глядачів. До речі, повністю усі записи поєдинків Відкритого кубка Львова з вільної боротьби можна переглянути тут.
Результати «Відкритого Кубка Львова-2019» з вільної боротьби
Хлопці
45 кг
- Коваленко Єгор Херсон
- Колесник Павло Молдова
- Мидловець Ярослав Житомир
48 кг
- Абрамов Владислав Дніпро
- Григоришин Валентин Львів
- Шульц Давид Київ обл.
- Карбет Володимир Молдова
51 кг
- Абрамов Микита Дніпро
- Кірілов Костянтин Молдова
- Діжошак Олександр Львів
- Зубаль Микита Херсон
55 кг
- Вовк Юрій Львів
- Хижняк Григорій Херсон
- Черняк Ігор Львів
- Мурадов Шахмурад Харків
60 кг
- Гончаров Микита Донецьк
- Танасійчук Вадим Івано Франківськ
- Джигов Андрій Херсон
- Шупарський Владислав Львів
65 кг
- Чекмак Андрій Львів
- Семенов Іван Донецьк
- Гризовський Сергій Харків
- Василенцев Микита Донецьк
71 кг
- Куриленко Вадим Київська область
- Мєсуветов Алім Херсон
- Климишин Костянтин Львів
- Балан Ліліан Молдова
80 кг
- Сагалюк Денис Івано Франківськ
- Погодинець Назар Київ обл.
- Сафонов Олександр Донецьк
- Білик Юрій Львів
92 кг
- Харковський Андрій Львів
- Душков Дмитро Молдова
- Герасимів Денис Львів
- Нартов Євген Херсон
110 кг
- Єрмаков Альберт Херсон
- Пєлін Рустам Харків
- Дяченко Володимир Івано Франківськ
- Корбан Артем Донецьк
Дівчата
40 кг
- Шеховцова Олександра Хмельницький
- Лаць Діана Львів
- Мельничук Юлія Львів
46 кг
- Кушнір Софія Київ обл.
- Падошик Ольга Львів
- Антука Джоджіана Румунія
49 кг
- Томищ Марія Львів
- Пономарьова Аміна Запоріжжя
- Слободанюк Вікторія Житомир
- Самуіл Міхаела Молдова
53 кг
- Клівчуцька Наталія Херсон
- Мацола Дарина Львів
- Єрошина Карина Херсон
- Рілля Альбіна Харків
57 кг
- Соколовська Крістіна Полтава
- Швед Любов Херсон
- Шалікова Катерина Донецьк
- Дантайте Інетта Литва
61 кг
- Скобельська Манола Львів
- Стецюк Наталя Київ обл.
- Леськовець Юлія Київ обл.
- Делеу Тетяна Молдова
65 кг
- Повк Кароліна Закарпаття
- Йохансон Елен Швеція
- Смірнова Тетяна Донецьк
73 кг
- Орлевич Марія Львів
- Мельник Анна Івано Франківськ
- Шевцова Валентина
Командна першість:
Дівчата
- Львів
- Румунія
- Бровари
Хлопці
- Львів
- Молдова
- Київ
Соломія Григор'єва