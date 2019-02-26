Гройсман надіється за рік знизити показник смертності на дорогах на 30%

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман наголосив, що основним завданням є зменшити смертність на дорогах як мінімум на 30% до 2020 року. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі МВС.

«30% – це тисячі врятованих життів. Ми інвестуємо фінансові ресурси в нові дороги. А також ми маємо пам’ятати про те, що нам потрібно забезпечувати контроль за правилами дорожнього руху. І цей контроль повинен бути зрозумілим для людей. Ми маємо діяти оперативно. І якщо бачимо порушення, за це має бути відповідальність. Але я наголошую, не ставити засоби контролю в кущах. А мають бути попереджувальні штрафи. Наше завдання не отримати штраф, а не допустити смертей на дорозі», – сказав Володимир Гройсман.

Міністр внутрішніх справ сказав, МВС розрахувало першочергову потребу в камерах для запуску системи автоматичної фіксації порушення ПДР.

«Це 1776 камер, з яких 1187 – камери на дорогах населених пунктів, а 589 – на дорогах державного значення. Ще в кінці минулого року МВС розробило систему обробки даних, як ключовий елемент автоматичної фіксації. Протягом місяця проводилось тестування роботи системи. За результатами поліцейськими винесено більше 15,5 тисяч тестових постанов про адміністративні правопорушення», – зауважив Арсен Аваков.

«За перевищення встановлених обмежень швидкості руху патрульними винесено майже 60 тисяч постанов про притягнення осіб до адміністративної відповідальності. Накладено штрафів на загальну суму майже 16 мільйонів гривень, з яких добровільно сплачено більше 12 мільйонів гривень», – cказав заступник глави Нацполіції-керівник патрульної поліції Олександр Фацевич.