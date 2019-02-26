До травня вулиця Смаль-Стоцького буде непроїзною

Від завтра, 27 лютого, і до 13 травня рух транспортних засобів вулицею С. Смаль-Стоцького, 2 буде обмеженим. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

Проїзд вулицею С. Смаль-Стоцького, 2 буде обмеженим через проведення реконструкції будинку. Тому об’їзд відбуватиметься до 13 травня включно згідно з розробленою тимчасовою схемою організації дорожнього руху:

(нажміть на зображення для збільшення)

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Мерія просить у львів’ян вибачення за тимчасові незручності, пов’язані з проведенням необхідних ремонтних робіт.