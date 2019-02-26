Біля пам’ятника Данилові Галицькому зріжуть аварійні дерева

Біля пам’ятника Данилові Галицькому завтра зріжуть 6 дерев, що перебувають в аварійному стані. А вже восени там висадять великі нові клени. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Шість дерев поблизу пам’ятника Королю Данилу, що перебувають в аварійному стані, завтра будуть зрізані.

«Літом відбудеться ремонт підпірної стінки і вже восени на ті ж місця буде висаджено максимально великі і хороші нові кулясті клени. За 10 років, коли вони підростуть, треба буде замінити решту кленів. Зараз ясен, що розташований посередині, перебуває в хорошому стані і буде збережений для майбутніх поколінь», – розповіла заступник директора ЛКП «Інститут просторового розвитку» Олександра Сладкова.

Фото: ЛМР