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Вночі львівські патрульні затримали двох 18-річних хлопців з ножами та пістолетом

Вероніка Рой

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Сьогодні вночі патрульні виявили у двох 18-річних львів’ян ножі та предмет, схожий на пістолет. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області.

 

Як йдеться у повідомленні, під час патрулювання на вулиці Величка екіпаж патрульних побачив двох молодиків, які поводили себе підозріло.

«Особи ходили з місця до місця та щось шукали. Коли патрульні до них підійшли, ті розхвилювалися та не могли чітко відповісти на запитання. Їх встановили в базі даних та попросили показати, що вони мають при собі. У 18-річних мешканців Львова при собі виявили чотири ножі та предмет, схожий на пістолет. На запитання, звідки ці предмети та що вони планували з ними робити, особи не відповіли. На місце викликали слідчо-оперативну групу Залізничного відділу поліції. Експерт вилучив предмети на експертизу», – розповідають у патрульній поліції.

Осіб доставили до відділу поліції для встановлення всіх обставин. Попередня кваліфікація події – незаконне поводження зі зброєю.

Фото: Патрульна поліція у Львівській області

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