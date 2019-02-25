У Новояворівську чоловік погрожував підпалити дружину

Сьогодні, 25 лютого, у місті Новояворівськ, що на Львівщині, 58-річний чоловік хотів підпалити власну дружину. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

У Яворівський відділ поліції близько 8.45 надійшло повідомлення про сімейний конфлікт в одній з квартир на вулиці Львівській у місті Новояворівськ. На місце події негайно прибули працівники групи реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

«Поліцейські припинили правопорушення та надали жінці допомогу. Встановлено, що між подружжям виник конфлікт, під час якого 58-річний чоловік облив бензином 59-річну дружину та погрожував її підпалити», – йдеться у повідомленні поліції.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає арешт терміном до шести місяців або обмеження волі до двох років. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.