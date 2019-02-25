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Поліцейські розшукують водія, який у Сколівському районі наїхав на 68-річного чоловіка та втік

Вероніка Рой

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Правоохоронці просять зголоситись очевидців дорожньо-транспортної пригоди, яка сталась вчора, 24 лютого, близько 19.55 у селі Тухля Сколівського району. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Попередньо встановлено, що невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем, скоїв наїзд на пішохода – 68-річного мешканця села Тухля, котрий лежав на проїзній частині дороги, після чого втік з місця події. Внаслідок наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження, зокрема переломи ноги.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Усіх, хто був очевидцем скоєння цієї ДТП або володіє інформацією, що допоможе встановити особу водія-втікача, просимо зголоситись на оперативну лінію 102.

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