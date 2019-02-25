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На Львівщині затримали шахрая, що нажив на пшениці 150 тисяч гривень

Соломія Григор'єва

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На Львівщині правоохоронці викрили шахрая, який незаконно заволодів сільгосппродукцією. Збитки, заподіяні ним, сягнули понад 150 000 гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Як встановили правоохоронці, у вересні минулого року мешканець Миколаївської області закупляв пшеницю у фермерського господарства Яворівського району. Разом із тим в процесі її зважування зловмисник за допомогою спеціального радіокерованого пристрою впливав на прилади вимірювання ваги. Це призводило до заниження реальної ваги сільгосппродукції і, таким чином, спритник заволодів 36 тонами пшениці вартістю 154 400 гривень.

Чоловікові повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Статтею передбачено покарання  у вигляді позбавлення волі на  строк  від  трьох до  восьми років.

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