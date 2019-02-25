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Львів’янина засудили на 5 років за побиття двох перехожих

Соломія Григор'єва

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28-річний львів’янин потрапив за ґрати на понад 5 років за побиття двох чоловіків. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

 

Випадок стався наприкінці квітня 2018 року у Львові. Зловмисник у нічний час, перебуваючи у парковій зоні однієї із вулиць міста, вступив у словесний конфлікт із 22 та 35-річним місцевими мешканцями, під час якого дістав із своєї сумки металевий кастет (який відповідно до висновку експерта належить до холодної зброї ударно-дробильної дії)та наніс ним удар одному потерпілому у щелепу, а іншому – у чоло.

Згідно висновку експерта одному із потерпілих заподіяно тілесні ушкодження середньої тяжкості, другому – тяжкі тілесні ушкодження.

Зазначимо, що до обвинуваченого застосовано найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою.

Вироком Шевченківського районного суду Львова чоловіка визнано винним у вчиненні інкримінованих злочинів та на підставі ст. 70 КК України засуджено до остаточного покарання у виді 5 років та 2 місяців позбавлення волі.

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