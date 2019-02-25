Львівські «Карпати» на виїзді розгромили «Ворсклу» в 19-му турі чемпіонату України. Матч завершився з рахунком 4:0 на користь «зелено-білих». Про це Львівському порталу повідомили в Інформаційному центрі ФК «Карпат».

Обидві команди почали матч дуже обережно, при цьому не ризикували і часто помилялися, що було зумовлено не дуже якісним газоном. І все ж, Васін та Дебелко знайшли можливість пробити – удар полтавця був більш небезпечний, але м’яч все одно пролетів вище воріт.

Трохи згодом «Карпати» почали діяти впевненіше, особливо на правому фланзі, де Мякушко та Швед частенько приносили клопоти своїм суперникам. У той же час, оборона «левів» діяла максимально грамотно тактично – зон не кидали, гравців не відпускали.

«Карпати» забили у середині тайму. Папа здорово зіграв на випередження, відпасував м’яча вперед, де Ді Франко з Дебелком вибороли позицію – круглий опинився в Гуцуляка, який прострілив в центр штрафного. Артур послизнувся і не зміг завадити Ді Франко з другої спроби розстріляти Шуста – 0:1. «Ворсклі» було дуже складно прорізати оборону львів’ян, тож на перерву команди пішли за мінімальної переваги гостей.

На початку другого тайму «Карпати» забили вдруге. Після подачі кутового не пощастило Денису Васіну, який, очевидно, випадково і без злого наміру, боляче вдарив Дебелка. І хоч полтавці апелювали до арбітра, мовляв, не було там порушення, але той свого рішення не змінив. Швед точно пробив, без шансів для Шуста.

А за кілька хвилин Швед оформив дубль. Із першої спроби, після швидкої атаки, пробити не вдалося нікому, але Пердута подарував м’яча Шведу, який ефектно прибрав кількох суперників і акуратно поцілив у дальній від Шуста кут – 0:3!

Лише після третього гола «Ворскла» прокинулася і почала серйозно загрожувати воротам Кучинського. Правда, кіпер «Карпат» блискуче впорався з ударами Артура та Шехіча, тим самим не дав довести фінал гри до валідолу.

Свій момент створили і «Карпати». Невтомний Дебелко заробив небезпечний штрафний, що його виконав Кльоц. Дмитро ефектно перекинув стінку, але Шуст і штанга не дали хавбеку «левів» забити четвертий гол.

Наприкінці матчу Костянтин Труханов призначив пенальті у ворота «Карпат». Якщо за фол Васіна ще можна сперечатися і щось комусь доводити, то «фол» Гуцуляка викликав щирий сміх не лише в самого винуватця, але й в усіх, хто мав щастя дивитися цей матч. Карека пробив дуже сильно і вище воріт. Як то кажуть у Львові – нема на то ради.

Завершилося усе погромом. Свіжий Йода, який разом із Сливою, дебютували за «Карпати», спокійно віддав пас на вільного Шведа, який спершу обіграв Шуста, а згодом захисника і забив вже у порожні ворота – таким чином карпатівський вихованець оформив свій перший хет-трик на професійному рівні.