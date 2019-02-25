Депутата сільської ради на Жовківщині, який погорів на хабарі, взяли під варту

У п’ятницю, 22 лютого, депутату сільської ради на Жовківщині оголосили підозру через хабарництво. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Зазначимо, що депутата правоохоронці затримали 21 лютого. Народного обранця спіймали «на гарячому», коли той отримав останню частину неправомірної вигоди – 30 тисяч гривень за позитивне вирішення сесією сільської ради питання про виділення двох земельних ділянок для ведення садівництва.

Загалом, упродовж грудня 2018 – лютого 2019, зловмисник вимагав та отримав від заявника неправомірних 40 тис гривень.

На даний час Галицький районний суд міста Львова обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 76 тис грн застави. Максимальний термін покарання, що загрожує фігуранту – 10 років ув’язнення, трирічне позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскація майна.