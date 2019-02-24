Через погрози радикалів у Львові скасували виставку портретів Шевченка

У Львові та Вінниці скасували виставку незвичних портретів українського поета, письменника, громадського та політичного діяча Тараса Шевченка «Квантовий стрибок», яку раніше достроково припинили у Києві через пошкодження картин. Про це пише Громадське, передає Львівський портал.

У Львові виставка мала проходити 1-14 березня. Прийняти її вирішила книгарня «Книжковий лев», однак після пошкоджень картин у Києві власниці закладу Катерині Івановій почали погрожувати у Facebook. Жінка стверджує, що намагалася писати цим людям заради діалогу, але вони жодним чином не реагували. Згодом невідомі прийшли до неї в магазин і представилися «націоналістами». Своїх імен вони не назвали.

«Коли люди почали приходити в магазин, я, подумавши годину, вирішила написати відмову від виставки», – сказала Катерина Іванова.

Іванова вирішила зібрати скріншоти погроз та звернутися до правоохоронних органів. Виставку жінка попередньо планує провести все одно, однак без портретів Шевченка.

«Як один з варіантів – повісити білі листки А3 та А2 й опис робіт, яких немає», – додала власниця книгарні.

Схожа ситуація сталася і у Вінниці. Тут виставка мала відбутися 6-24 березня в обласному краєзнавчому музеї. За словами старшого наукового співробітника музею Олександр Фіщука, погроз не отримували, але перенести виставку на невизначений термін вирішили самі після пошкодження робіт у Києві.

Зазначимо, що 10 лютого у київському метро на станції «Тараса Шевченка» відкрилася виставка, яка зображує українського поета в образах відомих кіногероїв та історичних постатей. Виставку влаштували Національний музей Шевченка та Київський метрополітен. Автор ілюстрацій, художник Олександр Грехов, зобразив українського поета в образі Спайдермена, Дарта Вейдера, Термінатора, Вільяма Волласа з фільму «Хоробре серце», вченого Альберта Ейнштейна та інших.

Вже за тиждень невідомий порізав ножем картини, на яких було зображено письменника в образах відомих героїв мультфільмів та кіно. Він зробив це просто на очах у пасажирів. Вандалом виявився вінницький активіст, відомий як Юрій Хорт. До цього він обурювався виставкою, називав її псевдомистецтвом і наругою над поетом.

Фото: Уніан