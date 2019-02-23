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Поліцейські розшукують горе-водія, який у Львові збив дівчину і втік

Наталя Дуляба

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Вчора ввечері, 22 лютого, орієнтовно о 20:45 год. на вул. Медової печери, 36 невідомий водій збив 18-річну дівчину і втік із місця ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

 

Попередньо встановлено, що невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем, ймовірно «Міцубіші Паджеро», збив пішохода, 18-річну мешканку Хмельниччини, а після цього втік із місця події. Внаслідок наїзду дівчина отримала перелом ноги.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Усіх, хто був очевидцем цієї ДТП або володіє інформацією, що допоможе встановити особу водія-втікача, просять зголоситись на оперативну лінію 102!

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