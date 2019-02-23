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Мешканець Львівщини поруч зі своїм будинком знайшов 30 мін часів ІІ Світової

Наталя Дуляба

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У селі Бертишів Жидачівського району місцеві поруч із власним будинком виявили 30 мінометних мін часів ІІ Світової війни. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

Небезпечну знахідку виявили під час земляних робіт на присадибній ділянці, буквально за 10 м від якої знаходяться житлові будинки. Загалом із землі дістали 28 мінометних мін калібру 50-мм та 2 мінометні міни калібру 120-мм часів ІІ Світової війни.

«За фактами виявлення боєприпасів повідомлено правоохоронні органи. Піротехнічна група ДСНС Львівщини вилучила боєприпаси та знищила їх за встановленим порядком», – йдеться у повідомленні рятувальників.

Мешканців Львівщини закликають у жодному разі не чіпати підозрілі знахідки. Вони можуть вибухнути, що призведе до травмування. Якщо ви виявили боєприпас чи інший підозрілий предмет, негайно телефонуйте до Служби порятунку за номером 101!

Фото: ДСНС

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