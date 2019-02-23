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Львівські прикордонники виявили автівку, яку розшукував Інтерпол

Наталя Дуляба

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На кордоні з Польщею затримали чоловіка, який хотів в’їхати в Україну на автомобілі, що перебуває у розшуку Інтерполу. Про це Львівському порталу повідомили у Держприкордонслужбі.

 

Прикордонники Мостиського  загону в пункті пропуску «Смільниця» затримали українця, який їхав із Польщі на автомобілі BMW 2003 року випуску грецької реєстрації.

Однак під час оформлення спрацювала база даних Інтерполу. Як з’ясувалося, автівку розшукують через викрадення в Греції.

На місце викликали правоохоронців, про цей факт повідомлено українське бюро Інтерполу.

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