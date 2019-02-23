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Доба на Донбасі: 14 обстрілів, один поранений військовий

Наталя Дуляба

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Упродовж минулої доби, 22 лютого, на Донбасі російські окупаційні війська 14 разів порушили режим припинення вогню, при цьому 8 разів застосовуючи озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Про це Львівському порталу повідомили у пре-центрі Операції об’єднаних сил.

 

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник вісім разів обстріляв наші опорні пункти у районі Лебединського, Водяного, Авдіївки та Мар’їнки.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» минулої доби окупанти здійснили шість обстрілів позицій підрозділів Об’єднаних сил біля Новозванівки, Катеринівки, Кримського, Луганського та Станиці Луганської.

Ворог обстрілював українські позиції із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також по наших захисниках вівся прицільний снайперський вогонь у районі Мар’їнки.

Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець отримав поранення. Водночас підрозділи, які зазнали вогневого впливу противника, відповідали застосуванням усіх наявних чергових вогневих засобів, не заборонених Мінськими домовленостями.

За даними розвідки, 22 лютого вісім окупантів знищено та двох поранено. Також знищено дві одиниці військової автомобільної техніки противника. Від початку поточної доби вогонь по наших позиціях ворог не відкривав.

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