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Жителів Львівщини попереджають про сніголавинну небезпеку

Соломія Григор'єва

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Рятувальники застерігають про ожеледицю, сходження снігових лавин та підйом рівня води у річках. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

 

Сьогодні, 22 лютого, місцями значний мокрий сніг та сніг, подекуди налипання мокрого снігу. Вранці та вдень пориви північно-східного вітру, 15 – 20 м/с, місцями хуртовини. На дорогах ожеледиця. (І рівень небезпечності, жовтий).

Також у цей день в середньогiр’ї Львiвської областi, у зв’язку iз снiгопадами та хуртовинами, очiкується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).

Найближчої доби на річках області переважатиме незначний підйом рівнів води.

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