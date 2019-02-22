Володимир Омелян: «Справа про незаконне збагачення – сміх і гріх. Сміх – мій, гріх – НАБУ»

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян про кримінальну справу, відкриту проти нього за фактом нібито незаконного збагачення та недекларування:

«НАБУ скерувало справу Омеляна про «незаконне збагачення» до суду. Театр абсурду, хоч і непогано зрежисований, але все ж абсурду, триває. З іншого боку, не перестаю дивуватися реаліям української політики. Саме проти мене, Уляни Супрун, людей, які ініціюють і здійснюють реформи, ведеться така безпринципна і низька гра.

Дорожній фонд працює, дороги відбудовуються, люди мають можливість подорожувати літаками дешевше, ніж будь-коли. Все більше іноземних компаній відкривають Україну і створюють тут нові робочі місця. Підписано найбільший контракт в історії України на 1 мільярд доларів США з виготовлення локомотивів без копійки корупційних грошей. Вантажопотік у портах зростає, незважаючи на блокаду Азову. Це все зроблено мною і моєю командою. За це я отримав декілька хвиль інформаційних кампаній з моєї дискредитації, переслідування членів моєї родини, справу НАБУ.

Але реформи будуть продовжуватися. Тому що вони мають продовжуватися. І тому, що я не вірю, що країна зміниться сама по собі – її мусимо змінити ми. Не всі згодні з цією тезою, вочевидь. Але це їхні проблеми. На все свій час.

І наостанок: кошти, витрачені НАБУ на «справу Омеляна», перевищують те, що вони вважають за «незаконне збагачення», в рази. Хлопці, вас дійсно створювали і навчали заради того, щоб ви бігали в пошуках уявних злочинців замість того, щоб боротися із корупцією реальною?! Закривали десятками інші справи і мямлили, що корупція знизилася, де вона далі цвіте буйним цвітом, а ви її просто «не помічаєте»?! Ви можете дискредитувати мене особисто, але дискредитуєте НАБУ як інституцію набагато сильніше. Справа проти одного реального корупціонера зробила б з НАБУ героя. Справа НАБУ проти Омеляна – сміх і гріх. Сміх – мій, гріх – ваш.

Сьогодні ввечері обов’язково підніму келих Кримського шампанського за здоров’я більше десятка детективів, які героїчно розслідували впродовж півтора року мою справу, керівництва цієї організації і їхніх друзів. Подробиці – після виборів. Щоб не «розгойдувати човен».

Фото: Уніан