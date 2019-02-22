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У Миколаєві школярів годували «вершковим маслом», який має 1% молочного жиру

Соломія Головіна

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Правоохоронні органи провели 120 обшуків у навчальних закладах на території м.Миколаїв.  Вилучене в ході обшуків масло виявилось зовсім ніяким не вершковим маслом: у вказаній продукції є більше ніж 99% немолочних жирів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ Нацполіції у Миколаївській області.

 

«Вилучені в ході обшуків матеріали, які важко назвати продуктами харчування, за наявними результатами проведених досліджень не є вершковим маслом. Масова частка молочних жирів у вказаній продукції складає менше одного (!) відсотка. Тож скаржитися, що діти залишились без сумнівних речовин на обід – сумнівна заява», – наголошують правоохоронці.

Як зазначається, вилучались продукти в рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 191 КК України від 6 вересня 2018  за фактом злочинної діяльності службових осіб Комунального виробничого підприємства по організації харчування в навчальних закладах, які, діючи в змові зі службовими особами ТОВ «Прод-Юг», ТОВ «Айскомпані» та ТОВ «Сонед», запровадили схему постачання до навчальних закладів м. Миколаєва неякісної харчової продукції, вартість якої значно нижче заявленої в актах виконаних робіт, та використовували її під час надання послуг за умовами договорів, укладених з управлінням освіти Миколаївської міської ради. Виробником та постачальником вершкового зазначеного «вершкового масла»  і у ТОВ «Прод-Юг», і у ТОВ «Сонед» зазначається ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза».

У поліції поінформували, що вказані зразки були направлені для дослідження до ДП «Київський регіональний державний науково-технічний центр стандартизації, метрології та специфікації» на предмет дослідження відповідності вимогам ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове», а також ЗУ «Про молоко та молочні продукти», за показником наявності рослинних жирів у зразках. У відповідності до протоколу №0024-ПР від 14.01.2019 випробувань зразків (проб) продукції, відібрані зразки масла вершкового, умістом жиру 73%, виробником якого є ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза», за перевіреним показником представлені зразки продукції не відповідають вимогам ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове ТУ», становлять в своєму складі більше ніж 99% НЕ молочних жирів та взагалі не є вершковим маслом.

Аналогічні результати були отримані у результаті проведення дослідження вилучених продуктів 21 лютого Державним підприємством «Херсонський виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації».

Як зауважили у поліції Миколаївської області, в грудні 2017 року комунально-виробниче підприємство Миколаївської міської ради з харчування навчальних закладів отримало перемогу на постачання продуктів харчування до навчальних закладів міста Миколаїв. Вказаний заклад у серпні 2018 року уклав договір з підприємством з обмеженою відповідальністю з міста Одеса «Прод-Юг». Ця організація постачала молочну продукцію, а саме: вершкове масло, сир твердий та кисломолочний.  У подальшому під час розслідування було встановлено, що в грудні 2018 року управлінням освіти в Миколаївській області знову проведено конкурс, і перемогу отримало знову це саме підприємство, яке в грудні цього ж року уклало договір з іншим підприємством з м. Одеса – ТОВ «Сонед». Відомо, що як постачальник першого підприємства, так і другого, з яким було укладено договір у лютому, знаходяться за однією і тією ж юридичною адресою і фактично з одними і тими ж керівниками.

Ухвала суду чітко зазначає, що дозвіл наданий на проведення обшуків та вилучення документів та продуктів, які постачались ТОВ «Прод-ЮГ» та іншими пов’язаними суб’єктами господарювання на замовлення  комунально-виробничого підприємства з харчування у навчальних закладах (вершкове масло, сир кисломолочний, сир твердий).

Загалом 20 лютого було проведено 120 обшуків у миколаївських навчальних закладах та 15 комунальних виробничих підприємствах і фірмах постачальників на території Миколаєва, м. Хмельницький та м. Одеса. Всі слідчі дії відбувались в рамках чинного законодавства та проходили за участі та під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

 

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