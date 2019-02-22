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У Львові по-особливому відсвяткують день народження Лесі Українки

Соломія Григор'єва

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Вже другий рік поспіль, 25 лютого, команда театру імені Лесі Українки активно закликає святкувати день народження патронеси театру та однієї з найвидатніших жінок літератури. Саме тому, 23 лютого, о 19.00 актори разом з усіма глядачами і глядачками встановлять власний рекорд в честь Лесі Українки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

 

У цей день відбудеться наймасовіше синхронне читання її поезії – вірша «Contra spem spero» — під час вистави «Любов».

Окрім того, вже на днях презентують відеозапис пісні «Тихо» (на слова віршу Лесі Українки «Якщо прийде журба»), яку команда театру записала спеціально до її дня народження.

«Ми захоплюємось персоною цієї сильної і талановитої жінки, і переконані, що про неї треба більше, частіше і впевненіше розповідати. Ми готові для цього навіть встановлювати рекорди.

Минулого року в цей день ми читали поезію Лесі в трамваях, робили вуличні флешмоби поза межами театру, і цьогоріч ми продовжуємо формувати спільноту довкола себе та ділитися важливими для нас цінностями», — розповідають організатори.

Довідка

Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки — це сучасна мистецька платформа і молода активна команда, яка творить та мислить для загального розвитку театрального мистецтва. Театр прагне спробовувати теорії, досліджувати та практикувати нові види комунікації як між собою, так і з глядацькою аудиторією.

Сайт — teatrlesi.lviv.ua

Номер телефону каси театру — +38 (032) 233-31-88

Адреса: м. Львів, вул. Городоцька 36

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