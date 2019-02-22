Ротвейлер насмерть загриз 27-річну жінку

У Вознесенську Миколаївської області собака покусав 27-річну жінку. Постраждала померла в реанімації. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Нацполіції Миколаївської області.

Трагедія сталася ввечері 18 лютого.

«Коли на місце події прибули поліцейські, потерпіла-жінка знаходилась у непритомному стані, а біля неї сидів пес, попередньо, породи ротвейлер. Під час наближення правоохоронців собака, який був без господаря, одразу втік, а жінку госпіталізували», – інформують правоохоронці.

Медики діагностували у 27-річної потерпілої чисельні укуси, алкогольну інтоксикацію та переохолодження. Наступного дня близько 07:30 жінка померла у реанімаційному відділенні Вознесенської ЦРЛ. Для встановлення причини її смерті тіло померлої направлено на проведення судово-медичної експертизи.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 КК України «Умисне вбивство» та проводять розслідування обставин події.

Наразі поліція встановлює власника собаки та шукає очевидців трагедії. Також правоохоронці перевіряють інформацію подруги загиблої, яка стверджує, що потерпіла йшла на зустріч зі знайомим, у якого є пес вказаної породи.