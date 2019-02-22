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Прикордонники будуватимуть житловий комплекс на Володимира Великого

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 22 лютого, виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив 1-му окремому відділу капітального будівництва Держприкордонслужби України містобудівні умови та обмеження на будівництво багатофункціонального житлового комплексу із вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Володимира Великого, 10 (на території військової частини 9507). Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Згідно з рішенням, будівництво вестимуть на земельній ділянці площею понад 7 га, цільове призначення якої – для розміщення постійної діяльності Держприкордонслужби України. Вона належить до земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Також ділянка входить у зону Ж-4 – зону багатоповерхової житлової забудови (9-16 поверхів) відповідно до зонінгу Франківського району.

Своїм рішенням виконком дозволив забудувати земельну ділянку на 40%, а також встановив, що висота будинків не повинна перевищувати 57 м, що, за приблизними підрахунками Львівського порталу, може сягати аж до 18-19 поверхів.

Також на території житлового комплексу мають спорудити дитсадок на 80 дітей.

Зазначимо, що на вул. Володимира Великого, 10 компанія «Ріел» зводить житловий комплекс «Америка». Втім за неофіційними даними, це будівництво тимчасово сповільнилось через те, що частина земель є підпорядкована військовим.

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