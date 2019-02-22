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Правоохоронці затримали львівського фіскала, який займався збутом сильнодіючих ліків

Вероніка Рой

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Правоохоронці затримали головного державного ревізора-інспектора відділу якості аудиту управління аудиту ГУ ДФС у Львівській області, який займався збутом сильнодіючих лікарських засобів в особливо великих розмірах. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

 

У ході слідства також було встановлено факт контрабандного переміщення посадовцем сильнодіючих речовин через митний кордон України до Республіки Польща.

На даний час затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.321 (незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту сильнодіючих лікарських засобів) КК України. Вирішується питання щодо обрання останньому запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Фото: прокуратура Києва

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