На Львівщині судитимуть тирана, що систематично лупцював власну дружину

На Львівщині судитимуть чоловіка, обвинуваченому в домашньому насильстві. Як встановили поліцейські, зловмисник, котрий зловживав спиртним, систематично вчиняв психологічне та фізичне насильство щодо своєї дружини. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ст.126-1 (домашнє насильство) КК України, поліцейські встановили, що 41-річний мешканець одного з сіл Буського району систематично ображав свою дружину, обзивав її нецензурними словами, кидав у неї посудом та бив, чим завдав шкоди її фізичному та психічному здоров’ю.

Зокрема, жінка повідомила працівникам Буського відділення поліції про подібні факти, що мали місце 12, 21 та 22 січня 2019 року. Інколи чоловік нападав на неї кілька разів за вечір. Він у цей час він перебував у стані алкогольного сп’яніння і в окремих випадках, аби вгамувати насильника, у ситуацію доводилось втручатись її матері.

Обвинувальний акт щодо зловмисника переданий на розгляд суду – йому загрожує покарання – громадські роботи на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до двох років.

Нагадаємо, нещодавно Львівський портал публікував кілька практичних порад від поліції для жертв домашнього та сексуального насильства.