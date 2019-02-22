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Мистецький проект «Nova Sinfonietta ArtConnect» запрошує на концерт

Андрій Котенський

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Завтра, 23 лютого, на сцені Львівської Національної філармонії, відбудеться унікальна мистецька подія. Вперше на одній сцені виступить одразу два камерних оркестри: один з найвідоміших львівських колективів «Віртуози Львова» та молодий амбітний оркестр з Харкова «Nova Sinfonietta». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

Мистецький проект під символічною назвою «Nova Sinfonietta ArtConnect» занурить поціновувачів класики у  музику романтизму: повну іронії і жартів Увертюру до оперети Й. Штрауса «Летюча миша», ніжну та світлу  «Серенаду для струнних» А. Дворжака, а наостанок, таким собі спеціальним музичним десертом, стане неперевершений концерт для скрипки і фортепіано з оркестром Ф. Мендельсона.

Творча синергія талановитих музичних колективів доповниться виступами двох провідних солістів Національної концертної агенції «UKR Artists».

Перший з них – відомий львівський скрипаль Марко Комонько, концертмейстер Симфонічного оркестру Львівської Національної філармонії та постійний учасник наймасштабніших українських та міжнародних музичних проектів. Талановитий скрипаль – випускник Кельнської Вищої школи музики, виступав з концертами в Південній Америці, Кореї, Японії та майже всіх європейських країнах. Другий соліст – американський піаніст та диригент  українського походження Станіслав Христенко, володар престижного звання артиста Steinway, що виступав з концертами в 20-ти країнах на 4-х континентах, та продовжує інтенсивно розширювати свою гастрольну географію. Музикант є лауреатом більше 30-ти Міжнародних конкурсів піаністів та артистом-резидентом Вашингтонської консерваторії, а також – артистичним директором міжнародного музичного фестивалю «KharkivMusicFest», художнім керівником Камерного оркестру «Nova Sinfonietta».

Метою проекту є налагодження та підтримка культурних зв’язків між містами України, а також – творчий обмін між найкращими музичними колективами України.

Перший концерт циклу відбувся, символічно, 1 жовтня 2018 року – в Міжнародний день музики, тоді Камерний оркестр «Nova Sinfonietta» виступив спільно з Національним камерним ансамблем «Київські солісти». Під час другого концерту серії, який відбувся вже в грудні 2018 року, музичний колектив «Nova Sinfonietta» виступив спільно з Камерним оркестром Одеської філармонії.

Придбати квитки можна тут: Philharmonia

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