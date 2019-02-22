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Мешканки Львівщини стали менше виходити заміж та народжувати

Соломія Григор'єва

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Кількість населення Львівської області на 1 січня 2019 року становила 2522,0 тисяч осіб, у тому числі населення Львова – 755,8 тисяч. За рік населення області зменшилось на 7587 осіб, у тому числі Львова – на 2061 особу. Про це Львівському порталу повідомили у головному управлінні статистики у Львівській області.

 

Упродовж 2018 року зареєстровано 14 805 одружень, що на 7,6% менше відносно 2017 року.

У 2018 році в області народилось 23 253 немовляти, що на 7,0% менше порівняно з 2017 роком. Найвищий рівень народжуваності був у Турківському, Сколівському та Жовківському районах, найнижчий – у Трускавці та Моршині.

Кількість померлих в області порівняно з 2017 роком збільшилась на 2,0% і становила 32726 осіб. Найвищий рівень смертності у Перемишлянському та Жидачівському районах, найнижчий – у Новому Роздолі та Дрогобичі.

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